投资和发展部部长：哈萨克斯坦出口量有所增长

哈通社/阿斯塔纳/5月2日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克2日在政府会议上就产品出口情况进行了汇报。

"今年哈萨克斯坦产品出口领域出现良好趋势。2018年前2个月，出口总额达88亿美元，较去年同期增长27.4%。" 哈斯姆别克说。



据部长介绍，国家出口战略框架下，到2020年，加工产品出口量预计将增长1.5倍。最近5年期间，哈萨克斯坦加工产品出口量在总出口量中的份额从23%增至32%。哈萨克斯坦外贸成交额增长25%，达695亿美元。





值得一提的是，投资和发展部部长哈斯姆别克还在会议中还指出了哈萨克斯坦产品出口问题面临的主要问题。



哈斯姆别克表示，政府机关、企业家们没有合理使用贸易和经济协议的基本规定。因此，需要全方面就优先领域拟定的文件进行介绍，并即时将问题提交至政府间委员会。其次，哈萨克斯坦产品出口推广工作发展不够全面。因此，需要在俄罗斯、中国、印度、伊朗、吉尔吉斯斯坦、土耳其等产品出口潜力较大的国家采取新的出口基础设施支持举措。为了出口政策的制定以及实施统一协调，还需要加强出口体制。此外，有必要加快哈萨克斯坦品牌进入国际市场的进度。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】