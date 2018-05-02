总统会见欧亚经济委员会董事会主席萨尔基相

哈通社/阿斯塔纳/5月2日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统2日在总统府会见欧亚经济委员会董事会主席季格兰•萨尔基相。

会谈中，双方就即将召开的欧亚经济委员会最高理事会会议议程和进一步加深欧亚一体化进程问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫高度评价欧亚经济联盟取得的有效工作成果，并指出很多国家对该联盟表现出了浓厚的兴趣。

"2017年成为了非常成功的一年，各国之间的贸易额增长了27%。我们发现很多国家对联盟表现出兴趣，目前已同40多个国家建立了合作关系。我们将在欧亚经济委员会最高理事会会议前夕会面，会议议程所有问题已达成了共识。此外，我们还将就复杂的问题，其中包括制裁问题进行讨论。"总统说。

季格兰•萨尔基相向纳扎尔巴耶夫总统致以哈萨克斯坦民族团结日节日问候，并祝愿哈萨克斯坦繁荣发展。

"我根据理事会下达的任务，来与您讨论一系列问题。其中包括，有效组织最高理事会会议和确定特别关注的问题，以及进一步加深一体化进程等。"他说。

会谈最后，萨尔基相向纳扎尔巴耶夫总统欧亚经济委员会当前工作情况进行了汇报。

【编译：小穆】