投资和发展部副部长介绍哈萨克斯坦风险投资法

哈通社/阿斯塔纳/5月3日-哈萨克斯坦投资和发展部副部长提穆尔•托合塔巴耶夫向马吉利斯（议会下院）议员们介绍《就风险投资问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》法案草案。

"从全球经验来看，私人股权投资通常以支持创新技术型企业而闻名。现阶段，以下国家的风险投资额在全球范围内处于领先：美国达520亿美元、中国达155亿美元、欧盟达106亿美元、印度达52亿美元。值得一提的是，以色列和新加坡的风险投资对于引进新技术而言具有重要意义。" 托合塔巴耶夫说。



他表示，韩国于 1997 年颁布实施 《风险企业促进法》，为获得科技保险创造了可能性。



"也就是说，韩国政府对私人股权投资和风险基金的相关工作有一定的保障。韩国政府曾为这一领域分配了50%的国家预算以支持其发展。而这一措施也使韩国风险投资领域得到迅速发展，进入全球市场。"他说。



副总理还提到了哈萨克斯坦的风险投资现状。



"风险投资被动市场依然存在。 哈萨克斯坦的风险投资还处于初始阶段。我国也像其他国家一样支持创新部门，并为创新项目分配资金。 阿斯塔纳也正在建立start-up hub创业中心。然而，国家支持的这些领域并不完全算是风险投资机制。"副部长说。



托合塔巴耶夫介绍了该建立该法案的目的。



"该法案的主要目的是完善风险融资领域中公共关系的法律规定，支持哈萨克斯坦的风险投资市场。此外，法案还提到，为发展风险投资领域，完善对对创新产业的国家支持体系。在早期发展风险投资市场阶段中，使国家成为私营部门的可靠合作伙伴，通过引入哈萨克斯坦新的风险投资协议为私人股权投资创造有利条件。"他说。



【编译：达娜】