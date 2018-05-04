欧盟大使获哈萨克斯坦国家奖表彰

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦外长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫3日在阿斯塔纳会见了即将完成任期的欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使特拉里安•赫利斯捷。

会谈中，外长强调，特拉里安•赫利斯捷大使为哈萨克斯坦与欧盟之间政治对话的不断深化、经济合作的不断发展以及文化-人文联系的不断加强做出了许多有效的工作。



双方在会谈中均指出，哈欧于2015年12月21日在阿斯塔纳签署的关于扩大合作伙伴关系协议将双边合作提升到了一个新的高度。该协议处于欧盟28个成员国签署批准前的临时使用模式阶段，截至目前已有23个成员国和议会签署批准该协议。



双方就扩大和多样化双边贸易、简化哈萨克斯坦公民赴欧签证手续、深化欧盟-中亚合作模式等进行了讨论。





此外，计划于2018年5月10-11日举行的哈萨克斯坦共和国-欧盟议会委员会年度例行会议成为了双方讨论的重点议题。该机构自1999年成立，已经成为了双方议会间的重要对话平台。



会谈期间，外长向欧盟大使授予哈萨克斯坦国家荣誉--哈萨克斯坦共和国奖状。外长强调，为表彰特拉里安•赫利斯捷大使在哈欧合作中的突出贡献，经纳扎尔巴耶夫总统批准，特授予其此国家荣誉。



特拉里安•赫利斯捷大使就哈萨克斯坦政府对其工作的肯定和表彰表示感谢。





会谈最后，赫利斯捷大使向外长表示，欧盟委员会已决定向哈萨克斯坦提供与阿根廷、印度、阿联酋等战略合作伙伴同等级的技术和资金援助、先进经验和知识培训、第三方计划试点项目等。



【编译：木合塔尔·木拉提】