俄罗斯乌法市将为哈萨克历史学者设立纪念铭牌

哈通社/阿斯塔纳/5月4日-据哈萨克斯坦驻俄罗斯使馆消息，在巴什科尔托斯坦共和国首府乌法市学习的哈萨克青年计划为20世纪的当地哈萨克斯坦学者设立纪念铭牌。

1906年-1919年期间，154名哈萨克青年在乌法市"加利亚"伊斯兰学校接受教育。其中就包括我国著名诗人马赫詹•朱玛巴耶夫、贝伊姆贝特•迈林等人物。



据悉，这些哈萨克青年在1913-1918年期间，曾发表40多期手稿杂志。此外，为了哈萨克儿童从小接受教育，他们还向各大哈萨克出版物发表哈萨克文字母表。后来，教育体系得到发展后，他们开始组织培训班，为哈萨克的教育工作做出了贡献。



如今，‘加利亚'伊斯兰学校已更名为俄罗斯伊斯兰大学。该建筑已作为历史古迹受政府保护。



一年前，为在学院墙上设立纪念铭牌，当地的哈萨克斯坦青年们用自己的资金设计和制作了印有我国伟大诗人马赫詹以及贝伊姆贝特姓名的纪念铭牌。目前，他们还在与市政府进行沟通。



"为此，我们已向乌法市政府提交了来自北哈州民族文化协会的申请书。该工作目前由俄罗斯伊斯兰大学副校长负责监管。"其中一位哈萨克青年解释说。



值得一提的是，就读于该大学的哈萨克学生们会在闲暇时间研究保存在巴什科尔托斯坦国家档案馆中关于哈萨克斯坦历史的相关文件，并试图在位于乌法市穆斯林墓地中寻找哈萨克小玉兹首领-阿布勒海尔汗的墓地。



【编译：达娜】