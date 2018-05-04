萨金塔耶夫会见欧盟驻哈萨克斯坦代表

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫4日在政府大楼会见欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使特拉里安•赫利斯捷。

会谈期间，双方主要就哈萨克斯坦和欧盟之间扩展伙伴关系协议的落实，深化相互经贸交流以及吸引外资等问题进行了讨论。



值得一提的是，哈萨克斯坦与欧盟经贸合作目前正处于最高水平，而欧盟也成为了哈萨克斯坦最主要的贸易和投资伙伴之一。此外，哈萨克斯坦与欧盟成员国之间的交易额占哈萨克斯坦外贸总量的50%，而投资总额则占据超过一半的国家引资总额。



据统计，2018年1-3月，哈萨克斯坦与欧盟成员国之间的外贸成交额达90亿美元，该数据去年同期为68亿美元。2017年1-12月，双方外贸交易总额达300亿美元（出口242亿美元、进口57亿美元），该数据占哈萨克斯坦外贸总额602亿美元的49.8%。



2017年，欧盟成员国对哈萨克斯坦经济直接投资总额达98亿美元，占引资总额的47.3%。主要引资国家包括荷兰（44亿美元）、比利时（9.6亿美元）、法国（5.95亿美元）、英国（4.18亿美元）、德国（2.8亿美元）以及卢森堡（2.76亿美元）。



据了解，2018年1-2月，哈萨克斯坦与欧盟成员国之间的货物流通量达55亿美元，较去年同期增长32.6%（42亿美元）。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】