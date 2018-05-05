阿布德拉赫曼诺夫出席伊合组织外长理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/5月5日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫5日出席在孟加拉国首都达卡举行的伊斯兰合作组织外交部长理事会第45次会议。

消息称，本次伊合组织外长理事会会议主题为《为持续和平、忠诚和发展宣传伊斯兰价值》，议程主要讨论安全和发展前景，以及伊斯兰世界热点问题。

会议就罗兴亚难民人道主义危机问题进行了讨论。阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦全力支持和遵守伊合组织保护罗兴亚人的意志和责任。他同时还称，哈萨克斯坦提供的50万美元人道主义物资于今年3月份运抵孟加拉国境内的罗兴亚难民。

阿布德拉赫曼诺夫外长在讲话中指出，要加强穆斯林国家之间关系的宽容和保障国家间对话筹备工作具有重要意义。他同时还强调，因此纳扎尔巴耶夫总统和土耳其总统埃尔多安2016年提出了伊斯兰和解倡议。

外长还谈及叙利亚局势、叙利亚问题日内瓦会谈和阿斯塔纳进程。

阿布德拉赫曼诺夫表示，根据纳扎尔巴耶夫总统的倡议召开的首届伊合组织科学与技术峰会证明了伊斯兰世界的繁荣前景。他同时还向出席会议的各国领导人表示感谢。

哈萨克斯坦外长称，纳扎尔巴耶夫总统去年11月份签署了《关于批准哈萨克斯坦政府和伊斯兰合作组织食品安全大会总部协议》法案。根据成员国批准相关法案，位于阿斯塔纳的伊合组织食品安全大会总部于今年3月份正式开始工作。

阿布德拉赫曼诺夫在讲话中还谈及食品安全大会工作、伊斯兰国家交通运输基础设施发展问题和落实哈萨克斯坦"光明大道"规划和中国"一带一路"倡议等问题。

本次伊合组织外长理事会会议明日将通过联合声明和会议议程决议，并进行组织人事调整。

伊斯兰合作组织（原名为伊斯兰会议组织）于1969年成立，于2011年6月28-30日在阿斯塔纳举行的外交部长理事会第31次会议决议改名为伊斯兰合作组织。哈萨克斯坦于1995年正式加入该组织。目前，伊合组织共有56个成员国，以及5个观察员国和5个观察组织。

【编译：小穆】