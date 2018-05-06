迪玛希将出席戛纳"哈萨克之夜"

哈通社/阿斯塔纳/5月6日 - 法国戛纳电影节期间，哈萨克斯坦国家馆将于8-19日举办国产电影展映活动。

哈萨克斯坦文化和体育部新闻处称，我国知名青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮将出席相关活动，并参加活动框架下的演出。



文体部通告称，哈萨克斯坦国家馆届时将举办一系列活动和会晤，介绍和讨论欧亚电影市场的各类计划，并安排相关领域企业会面等。哈萨克斯坦电影摄影师代表团还将举行新闻发布会。



值得一提的是，今年戛纳电影节期间，我国多位导演的作品将参加电影节的"一种注目"、"电影基金会"、"短片角落"等单元。



文体部表示，今年是哈萨克斯坦国家馆第二次进驻戛纳电影节，我国电影界的新锐导演们将带去自己最好的作品，向来自世界各地的电影人展示哈萨克电影的风采。



此次前往戛纳的哈萨克斯坦代表团中，包括了政府部门官员、创新艺术家代表、电影电视行业人员、国家艺术学院学子等。



2018年5月9日，将在戛纳Hôtel Barrière Le Majestic Cannes大楼中举办"戛纳哈萨克之夜"晚宴。哈萨克斯坦人民艺术家艾曼•穆萨霍扎耶娃、著名歌手迪玛希•库达伊别尔艮、"独奏者学院"国家乐团和其他艺术届人士将出席。



戛纳电影节哈萨克斯坦国家馆的设立得到了文体部和哈萨克斯坦驻法国大使馆的鼎力支持。



【编译：木合塔尔·木拉提】