伊合组织外长理事会支持哈萨克斯坦总统提出的倡议

哈通社/阿斯塔纳/5月8日 -- 据外交部消息，在孟加拉国首都达卡召开的伊斯兰合作组织外交部理事会第45次会议通过了联合宣言和一系列会议决议。

会议总结宣言称，成立40多年的伊合组织作为多边机构将继续加强组织国际地位，以及保障国际安全和联合应对共同面临的威胁。

据了解，本次伊合组织外长理事会会议主题为《为持续和平、忠诚和发展宣传伊斯兰价值》，议程主要讨论安全和发展前景，以及伊斯兰世界热点问题。

最终宣言包含了伊斯兰世界热点问题。宣言号召成员国积极落实去年在阿斯塔纳召开的首届伊合组织科学和技术峰会成果。此外，会议还通过决议，高度评价峰会通过的"2026议程"和未来能源主题的阿斯塔纳世博会对科学、技术和创新领域发展的重要作用。

会议还讨论伊斯兰合作组织食品安全大会工作，并向哈萨克斯坦政府在短期内完成在阿斯塔纳开设秘书处工作表示感谢。此外，会议还就哈萨克斯坦提出的"伊斯兰基础设施一体化"规划路线图表示支持。

外长理事会对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出的"G-Global平台"构想，以及纳扎尔巴耶夫和土耳其总统埃尔多安发表的伊斯兰和解联合声明表示支持，并通过决议号召成员国积极参与G-Global平台和今年10月10-11日在阿斯塔纳召开的第六届世界和传统宗教领袖大会。

此外，会议还通过了关于叙利亚局势和禁止核武器的相关决议。

据悉，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫率团出席本次伊合组织外长理事会会议。此外，哈萨克斯坦外交官阿斯哈尔·穆希诺夫当选了伊合组织负债科学和技术问题副秘书长。

【编译：小穆】