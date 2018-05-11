阿斯塔纳将对“哈萨克耶勒”纪念碑进行翻修工作

哈通社/阿斯塔纳/5月11日-位于阿斯塔纳的"哈萨克耶勒"纪念碑将在未来一星期之内开始进行翻修工作，并预计将在阿斯塔纳日前完工。

阿拉木图区政府改善和基础设施发展部负责人如斯兰•吾拉洛夫表示，目前正在进行招标程序，预计将在几天内确定承包商并开始翻修工作。翻修纪念碑的相关工作由文体部监管。



据他介绍，此次翻修工作的主要目的是替换纪念碑主柱及附近地面上一些破损的大理石砖。



据了解，该纪念碑翻修工作一部分由阿拉木图区政府、一部分由"Shabyt"艺术宫、另一部分由独立宫开展。







独立宫副主席杜拉特•霍扎赫梅特夫介绍说："我们已准备好所有的相关文件，下周将签署翻修协议。此次工作计划要翻修400平方米的陶瓷花岗岩以及700平方米的地面。"



而"Shabyt"艺术宫方面的翻修工作则需花费300万坚戈资金。



"每年冬天，纪念碑都会因铲雪车遭到一定的破坏。在此之前，我们每年与政府一起合作进行翻修工作。此次工作将为148平方米的陶瓷花岗岩进行翻修。我们计划将在5月底之前完成相关工作。" "Shabyt"艺术宫行政服务副主任迪恩穆罕默德•图伊梅巴耶夫说。







【编译：达娜】