“南哈州-乌兹别克斯坦” 纺织品展览在奇姆肯特开幕

哈通社/奇姆肯特/5月11日- "南哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦"纺织品展览11日在奇姆肯特市开幕。

来自南哈州和乌兹别克斯坦的生产纺织品、服装、皮革制品、家具、纪念品、体育用品和玩具的等约60家企业参加了此次展览会。



南哈萨克斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫熟悉了此次的展览会，并表示希望进一步发展两国间的经贸关系。







据悉，为期两天的展览会进一步发展了我国南哈州和乌兹别克斯坦之间的相互合作以及有好的兄弟关系。目前，两国经济关系逐渐取得发展。去年，我国与乌兹别克斯坦的贸易总额达到20亿美元，其中30％就属于南哈州。也就是说，2017年，南哈州与乌兹别克斯坦的贸易总额增长16.8％至6.226亿美元。其中出口总额为 252.8百万美元，进口总额为369.88百万美元。



此外，在此活动框架内，还将为企业家和投资者举办以"区域合作与一体化：通过扩大市场提高两国企业家的竞争力"为题的圆桌会议。



目前，南哈州有一千多家企业和机构在工业、农业、建筑建材、医药以及教育等领域上面与乌兹别克斯坦企业建立了合作关系。



值得一提的是，该地区目前有2家大型地毯工厂以及1家棉花加工厂。此外，该地区还建立了袜子以及成衣等加工厂。











【编译：达娜】