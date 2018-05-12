韩美外长重申半岛无核化原则

哈通社/阿斯塔纳/5月12日 -- 据韩联社报道，韩国外交部长官康京和与美国国务卿蓬佩奥11日在华盛顿举行会谈，双方就半岛局势、韩美同盟关系、朝美首脑会谈等共同关心的问题交换意见。两国外长重申，基于完全、可验证、不可逆的原则（CVID）实现无核化是韩美两国的共同目标。

康京和与蓬佩奥在会后共同会见记者，介绍会谈结果。康京和表示，我们希望看到朝美首脑会谈就更具体的无核化措施达成一致，因此现阶段不讨论缓和制裁。她说，双方一致认为，长期以来，韩美同盟关系为实现半岛和平与稳定发挥作用，驻韩美军为维护区域内和平与稳定及保持威慑力作出重要贡献。

康京和强调，韩美双方一致认为，美军驻扎韩国是在发展韩美同盟关系上的最优先考虑事项。韩美同盟关系牢不可破，驻韩美军相关问题应由盟国双方解决，不必与朝鲜讨论。她说，蓬佩奥也重申了这一点，双方在此次会谈上并未讨论缩小驻韩美军规模的问题。

就韩美首脑会谈相关提问，康京和说，韩国总统文在寅和美国总统特朗普一直保持良好的沟通，建立有互信关系。在朝美首脑会谈举行前，两位领导人先将举行会谈就有关事宜交换意见并协调立场，这有望助力朝美首脑会谈取得圆满成功。

朝美领导人将于6月12日在新加坡举行会谈。此前的5月22日，文在寅将访美并会晤特朗普。

