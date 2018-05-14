阿塔穆库罗夫：哈萨克斯坦国防工业产量得到有效增长

哈通社/阿斯塔纳/5月14日 -- 哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫14日在马吉利斯（议会下院）政府时段发言时表示，哈萨克斯坦9家国防工业综合体企业将进行技术更新工作。

"根据统计数据显示，去年，我们的企业业务运作良好。2017年，国防工业产品产量增长14%，而出口则增长2倍。" 部长说。



据他介绍，为促进国防工业领域进一步发展，政府部门工作主要面向创造制度性及系统性的条件方面。



"至2030年的武装力量复兴及国防工业综合体发展方案已制定。该方案将对制定长期规划以及使我们的制造商能够开发出现代化军用和两用产品创造新机遇。" 阿塔穆库罗夫说。



据他介绍，未来几年将主要注重生产具有出口潜力的产品。因此，计划对9家企业进行技术更新工作。今年将对其中2家企业进行更新工作。



"提供的长期及低息贷款和缺乏机制问题是进行更新工作的主要风险之一。发展研究所以及二级银行们受到某些限制，不能国防工业综合体领域进行投资。因此，根据国家领导的工作指示，国防工业综合体发展基金正在建立。基金将作为支持企业们的有效机制进行相关工作。" 阿塔穆库罗夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】