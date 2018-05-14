创新经济时代的新专家

哈通社/阿斯塔纳/5月14日 -- 东哈萨克斯坦州国立达吾列提塞利克巴耶夫技术大学为新生开辟了"数字内容"培养新途径。

"在全世界范围内，经济可分为三种。第一种是借助于发现、开发、取得新技术专利权的潜能；第二种是使它们成为现实； 第三种是已所不及，只能通过购买新技术。哈萨克斯坦的目标是进入第二种经济类型。我们已经制定了新的教育规划，并考虑进了通过工业和创新国家发展方案以及与‘国家原子能公司（Kazatomprom）'股份公司合作框架内所获得的经验。"扎苏兰•沙伊玛尔达诺夫（Zhassulan Shaimardanov）校长说。





"我们与大型工业企业和国外大学共同创建了 ‘精准耕作学' 、 ‘医疗技术设备' 、 ‘自动无人机"'、 ‘添加剂技术'、‘地球远程研究方法'、 ‘人机交互'、 ‘生命保障智能管理系统' 和 ‘建筑信息建模：设计技术'等教育项目，并将使用英语进行教学。"奥斯卡曼国际高等技术学院院长塔玛拉•瑟格达（Tamara Segeda）指出。





"当今，经济的数字化需要我们在各个领域进行人才培养以跟上时代的步伐，并准备好应对制造与科学方面紧迫的形势。" 莫斯科国立鲍曼技术大学的副教授帕维尔•马尔科夫（Pavel Markov ）强调。马尔科夫教授是核工业硕士项目的参与者。





"显而易见，东哈萨克斯坦国立技术大学的工作成果可以归功于其真正的创新，这些创新甚至可与国外同类相比。""阿斯塔纳商业" 有限责任合伙企业的达尼亚尔•阿比塔耶夫（Daniyar Abitayev）说到。



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