纳扎尔巴耶夫与普京在索契举行会晤

哈通社/索契/5月14日 -- 欧亚经济联盟最高理事会会议框架下，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京在索契举行会晤。

会谈中，纳扎尔巴耶夫祝贺普京再次当选俄罗斯总统，并强调其在3月18日的大选中获得了俄罗斯人民的信任。

纳扎尔巴耶夫祝愿普京工作顺利，身体健康。他同时还表示，作为近邻，哈俄两国拥有典范和经济合作关系。

"就如您所说，两国之间的贸易量已超过160亿美元，此外建立联合企业进程仍处于高水平级别。这是我们共识的成果。"总统说。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦时刻与俄罗斯同在，并共同解决遇到的困难。

"任何时刻，我们将一起工作，一起克服遇到的障碍和一起在所有方向共同前进。目前，工作进展顺利。我们就当前出现的一系列问题进行了讨论，这些问题将任何时刻在邻居和独立国家之间产生。但是，政府和各部之间建立了紧密的关系，因此不急和不造成混乱解决产生的问题。我们是盟友和睦邻友好国家。若遇到什么问题，我们将会一同解决。我们将在任何时刻都会这样做，过去25年来也是如此。"他说。



普京强调，哈萨克斯坦是俄罗斯战略合作伙伴和最亲近的伙伴之一。此外，两国之间的合作关系得到了持续和有效的发展。

俄罗斯总统表示，去年两国在经济领域取得了有效成果，双边贸易额增长30.5%。俄罗斯是哈萨克斯坦最主要的经贸合作伙伴之一。普京同时还称，俄罗斯将会继续扩大对哈投资。

据悉，欧亚经济联盟最高理事会会议14日在俄罗斯索契召开，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京、白俄罗斯卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫和亚美尼亚总理帕希尼扬将出席会议，而摩尔多瓦总统多东将作为贵宾列席。

本次会议议程计划对15个问题进行讨论，其中2个问题将在小范围会谈中予以讨论。

【编译：小穆】