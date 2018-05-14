欧亚经济联盟最高理事会会议在俄罗斯索契举行

哈通社/索契/5月14日 -- 纳扎尔巴耶夫总统出席14日在俄罗斯索契举行的欧亚经济联盟最高理事会例行会议。

今天举行小范围会谈期间，俄罗斯总统普京向尼科尔·帕希尼扬当选亚美尼亚总理表示祝贺。

普京表示，今天将成为议程中重要的一天。根据议程，将对联盟工作进行总结，并通过进一步深化一体化工作的一系列战略决策。2018年担任欧亚经济联盟轮值主席国的俄罗斯提出一项全面性的联合工作计划。对大多数而言，这一方面的工作带来了显著的成效。国内商品流通以及第三国提供的货物和服务量得到了逐渐增长，出口结构有所改善。此外，建立了新的合资企业，并实施了拥有巨大潜力联合项目。因此，所有联盟成员国国内生产总值均得到了增长。

据他介绍，核能、可再生能源、环境、医疗、航天、旅游以及体育等领域展开紧密互动拥有良好的合作机遇。

普京还指出，人文交流、教育以及区域间和跨界合作领域得到关注将更有利。

值得一提的是，会议将讨论欧亚经济联盟框架下多边合作的各个方面、联盟组织架构和人员政策以及今年的主要工作任务等。此外，本次会议议程计划对15个问题进行讨论，其中2个问题将在小范围会谈中予以讨论。

【翻译：冰山】