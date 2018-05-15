纳扎尔巴耶夫：欧亚经济联盟在短时间内站稳了脚跟

哈通社/索契/5月15日 - 纳扎尔巴耶夫总统14日出席了在俄罗斯索契举行的欧亚经济联盟最高理事会会议，并对联盟近期的工作做出了评价。

会上，纳扎尔巴耶夫总统说："在欧亚经济联盟内，我们组建了统一的关税区和市场，通过整合政策实现了主要行业的相互对接。一体化举措为各国经济的繁荣发展带来了有效的助力。普京总统和卢卡申科总统也强调了这一点。在战略性行业产生了积极的动态，促进了农业和工业的增长，刺激了各国之间及国家内部的商业往来。"



纳扎尔巴耶夫总统指出，欧亚经济联盟外部贸易额在2017年增长了24.5-26%。



他还强调指出，这一积极地动态将在2018年得到保持。



"欧亚经济联盟在国际社会上的影响力也在与日俱增，越来越多的国家开始积极同我们展开合作。可以说，欧亚经济联盟在短时间内站稳了脚跟，成为了一个完备的一体化组织。我相信今天的会议，将为联盟的进一步发展带来巨大的推动。"他说。



除纳扎尔巴耶夫总统外，俄罗斯总统普京、白俄罗斯卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫和亚美尼亚总理帕希尼扬参加了14日的会议，摩尔多瓦总统多东作为贵宾列席。值得一提的是，这是欧亚经济联盟2018年成员国国家元首之间的首次会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】