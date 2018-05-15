总统邀请欧亚经济联盟金融机构加盟阿斯塔纳国际金融中心

哈通社/阿斯塔纳/5月15日 - 纳扎尔巴耶夫总统邀请欧亚经济联盟内的金融机构加盟阿斯塔纳国际金融中心。

在14日于索契举行的欧亚经济联盟最高理事会会议上，纳扎尔巴耶夫总统在发言中表示，哈萨克斯坦将在阿斯塔纳-2017世博会原址上建立金融、绿色能源和IT技术为主的三个国际中心。



"展会中心将因此发挥创新性稳定发展的作用，我想借此提出以下建议：第一，我邀请欧亚经济联盟金融机构加盟将于7月4日开幕的阿斯塔纳国际金融中心；第二，在世博会场馆区组织开展欧亚经济联盟的金融机构活动，包括咨询机构和商务会议等。"总统说。



此外，总统还建议，在即将于数字化进程下于世博园内建立的阿斯塔纳IT创业科技园中，成立欧亚经济联盟框架下的数字化项目和方案管理委员会。



总统表示，世博园将为所有参与者提供一切必要的条件。



除纳扎尔巴耶夫总统外，俄罗斯总统普京、白俄罗斯卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫、亚美尼亚总理帕希尼扬以及摩尔多瓦总统多东参加了14日的会议。这是欧亚经济联盟2018年成员国国家元首之间的首次会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】