俄罗斯总统：欧亚经济联盟将在阿斯塔纳同中国和伊朗签署协议

哈通社/索契/5月15日 -- 俄罗斯总统14日在欧亚经济联盟最高理事会会议上表示，欧亚经济联盟将在阿斯塔纳同中国和伊朗签署协议。

"欧亚经济联盟计划于本周同中国签署经济贸易合作协议，并同时于伊朗签署建立自贸区的临时协议。此外，与以色列、塞尔维亚以及新加坡之间谈判正在进行。不过多久，联盟将同埃及和印度开展类似的谈判。"普京说。



此外，欧亚经济委员会一体化及宏观经济领域委员（部级）塔提亚娜•瓦罗瓦娅此前向哈萨克斯坦媒体透露，开展自贸区谈判的同时，欧亚经济委员会目前还就广泛的国际合作领域开展相关工作。



瓦罗瓦娅表示，哈萨克斯坦于2016年担任欧亚经济联盟轮值主席期间，将进一步促进合作伙伴之间的经贸关系视为主要发展方向之一。这项任务不仅仅是一年的工作，需要进一步将其实施。在此基础上，不仅提到建立自贸区问题，还将谈及整体情况。



据她介绍，欧亚经济联盟目前已同各国政府、国际及地区组织签署了近50份合作备忘录。



瓦罗瓦娅还表示，协议框架下，在建立合作关系的同时还达成多项目标。欧亚经济联盟为各成员国创造了共同的商业平台。

另外，瓦罗瓦娅还指出，欧亚经济联盟框架下还举行了各类商业论坛。



"商业论坛框架下，我们有机会就欧亚经济联盟的合作潜力问题进行了讨论。我们的海外合作伙伴对欧亚经济联盟没有充分了解。例如，他们对无国界经济联盟产生极大的兴趣。也就是，可通过与哈萨克斯坦展开投资或其他商业关系并以此进入欧亚经济联盟。" 瓦罗瓦娅说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统于14日出席在俄罗斯索契举行的欧亚经济联盟最高理事会会议。俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫和亚美尼亚总理帕希尼扬出席会议。会议主要讨论了欧亚经济联盟框架下多边合作的各个方面、联盟组织架构和人员政策以及今年的主要工作任务等。



【编译：冰山】