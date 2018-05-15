纳扎尔巴耶夫总统会见西哈州创新青年并送上美好祝福

哈通社/乌拉尔/5月15日 -- 正在对西哈州进行视察的纳扎尔巴耶夫总统访问乌拉尔市新广场及少年宫，并同当地群众举行会面。

访问期间，纳扎尔巴耶夫总统首先在乌拉尔市少年宫与当地青年拳击运动员们举行会面。

承载梦想的青年运动员们承诺要像出身于西哈州的达尼亚尔•叶留斯诺夫那样成为奥运冠军。

另外，总统还就该地区教育及卫生领域所实施的数字化项目落实情况进行了了解。

纳扎尔巴耶夫总统在此指出，西哈州在数字化项目落实方面处于领先地位，应在这一方向继续展开相关工作。





据了解，纳扎尔巴耶夫总统视察框架下还同西哈州多位创新青年举行会面。



其中，西哈州"AQJAYIQ"电视台编辑尼娜•帕甫洛切娃用哈萨克语朗读了"100本哈萨克文新教材"项目中的《媒体伦理》一书中的精彩片段；纳扎尔巴耶夫总统同名青年飞行员努尔苏丹•萨克巴耶夫讲述了其追梦之路。

此外，沃铁穆索夫西哈州国家大学学生扎丽娜•厄克萨恩诺娃指出，总统"五大社会举措"框架下西哈州所建造的新宿舍楼为大学生们带来的巨大的喜悦。

最后，青年创业者阿斯哈尔•拉玛赞诺夫向纳扎尔巴耶夫总统介绍了自己新创新项目。

会面最后，纳扎尔巴耶夫总统提到哈萨克斯坦政府目前为年轻人们所提供的机遇，并向青年们送上美好祝福。



【编译：木合塔尔·木拉提】