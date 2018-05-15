阿拉木图为匈牙利东亚学学者设立纪念铭牌

哈通社/阿拉木图/5月15日-"阿拉木图博物馆协会"为匈牙利东亚学学者、地理学家阿尔弗雷德•阿尔马奇在阿拉木图博物馆设立纪念铭牌。

阿拉木图副市长阿尔曼•克里科巴耶夫、匈牙利驻阿拉木图总领事尤迪特•兰格以及几位知名历史学家和民族志学家等人物参加了此次活动。



据了解，阿尔弗雷德•阿尔马奇是世界上首个将中亚介绍给全世界的旅行者。











一个世纪之前，他曾到访过哈萨克斯坦的阿拉套、天山等地，进行了民族志研究，并于1903年出版"亚洲之心脏"一书。



活动期间，民族志学家大卫•索姆菲表示，匈牙利学者阿尔马奇留下的宝贵作品全部基于他所做的民族志研究。



"作为一名研究人员，我研究了20世纪末时期的杰特苏地区。而从阿尔马奇的书中，我了解到了20世纪初的杰特苏地区。一个世纪改变了许多东西。"学者说。



活动还展示了古哈萨克斯坦地区的照片。



突厥学者伊什特万•山塔表示，照片于1906年拍摄。



"许多照片在第二次世界大战期间丢失。当时与阿尔马奇一起旅游的还有一位英国学者，我们带来了这位英国学者子孙提供的一些照片，其中有30张照片画面较为清晰。"山塔说。







































【编译：达娜】