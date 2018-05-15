叙利亚问题高级别会谈将在俄罗斯索契举行

哈通社/阿斯塔纳/5月15日 - 在今天于阿斯塔纳举行的第9轮阿斯塔纳叙利亚问题和平会议后，俄罗斯、伊朗和土耳其三国宣布将在俄罗斯索契举行有关叙利亚问题的高级别会谈。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫14日在宣读阿斯塔纳叙问题和平会议第9轮会议后公布的联合宣言时称："哈萨克斯坦支持停火机制担保国（俄、土、伊）在联合国以及国际红十字会的参与下，举行有关被关押人员的释放、寻找失踪人员以及交还死亡人员遗体的第二轮工作组会议。我们已经听取了工作组对相关工作进展情况的汇报，并努力在叙利亚冲突各方当中建立相互信任。工作组第二轮会议将于2018年6月在安卡拉举行。"



联合宣言同时指出，依据联合国安理会第2254号决议，各方均承诺将继续努力，推进今年1月在索契举行的叙利亚全国对话大会成果，确保叙利亚问题得到有效解决。



担保国家代表感谢哈萨克斯坦总统和政府为阿斯塔纳和平进程而做出的种种努力。



"各方共同决定，将于2018年7月在俄罗斯索契举行有关叙利亚问题的高级别国际会谈。"担保国家代表们称。



【编译：木合塔尔·木拉提】