哈萨克斯坦首个野生动物园将在卡拉干达州建立

哈通社/卡拉干达/5月15日-哈萨克斯坦计划将在卡拉干达州盖建国家野生动物园。

"目前，农业部林业和野生动物委员会已批准建立公园的草案。我们计划放养1只公鹿、五只母鹿，以及一头公山猪和九头母山猪。此外，我们还计划在该公园设立食物储存室、供游客休息的小房子、警卫屋以及瞭望台等设施。这是一个很好的项目，相信所有热爱大自然的游客都会爱上这里。" 布伊拉套国家自然公园环境教育部门负责人玛利亚•列德阔介绍说。



她表示，游客可在公园境内欣赏到东方狍、盘羊、羚羊、犎牛（美洲野牛）、鹿、灰鹤、美洲黄鼠、旱獭、黑琴鸡以及其他被列入"红皮书"中的动物和鸟类。



此外，该国家公园中将禁止狩猎。



"截至目前，我们已在私营企业中进行招标，并将200公顷土地出让给卡拉干达地区的土地使用者，使用年限为49年。" 玛利亚•列德阔说。



据悉，相关部门将在近期内开始准备设计和估算文件，预计该项目需花费几年时间。



此外，公园还将为残疾人士铺设专门的旅游线路，而游客需购票进入公园。



值得一提的是，该项目的实施为濒临灭绝的野生动物物种提供了帮助。



【编译：达娜】