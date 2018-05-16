纳扎尔巴耶夫总统主持召开西哈州社会经济发展会议

哈通社/乌拉尔/5月16日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统15日在西哈州首府乌拉尔主持召开当地社会经济发展问题专项会议。

会上，州长阿尔泰•阔勒格诺夫就西哈州2017年全年及2018年1季度的发展情况进行了汇报，并向总统介绍了国家和地方规划框架下各项任务的落实情况。



纳扎尔巴耶夫总统对西哈州制成品行业的发展，以及对国家规划的落实情况做出了高度评价。



"今天我视察西哈州工业设施的目的，是为了了解国家规划方案，特别是近期提出的五大社会举措的落实情况。这些规划的落实将对社会的发展起到良好的作用。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，在推进"哈萨克斯坦-2050"战略过程中，各州执行的工作均具有重要的作用。



总统指出，西哈州经济领域的主要指标呈现稳定增长，居民生活水平不断提高。他强调，相关的政策有必要继续推动落实。





"居民住房保障工作与生活水平有着直接关系。最近5年间，西哈州共有150万平方米的居民住房被交付使用，这是可惜的成绩。通过落实五大社会举措，我们将加快这方面的速度。"总统说。



总统还在会上谈及了支持中小企业发展，发展农业和农产品加工业，以及自雇人士相关的问题。



会议最后，总统要求西哈州继续保持当前的发展速度，并有效落实其此次考察中下达的各项具体任务。



【编译：木合塔尔·木拉提】