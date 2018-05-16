阿拉木图州将建造全年开放的滑雪场

哈通社/塔勒德库尔干/5月16日-阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫对阿拉木图州塔勒哈尔地区的滑雪场盖建项目进行了视察工作。

项目负责人"Alina"公司总裁叶尔勒克•巴勒凡巴耶夫向州长介绍了该项目的施工计划及布局安排。



巴勒凡巴耶夫表示，将在该项目框架内建造12条缆车索道、全长约31公里的滑雪道，以及700客床位的酒店、餐馆和咖啡馆等设施。预计年访客量为72.4万人，即每日访客量为1.2万人。此外，该项目还将创造600多个工作岗位，吸引投资额将达到310亿坚戈。



他还表示，该滑雪场将提供全年开放服务。



"该滑雪场将不依赖气候和季节。在冬季，游客可在此滑雪、玩曲棍球和滑冰；在夏季，游客可进行骑自行车、骑马等活动。滑雪道在夏季将被作为自行车道使用。因此，该滑雪场将成为游客们的全年度假胜地。"他介绍说。



州长表示，旅游业发展是国家优先发展方向之一。



"纳扎尔巴耶夫总统在昨日对阿拉木图州进行视察工作期间，指示了要最大程度利用该地区的旅游潜力，积极发展山地旅游业的发展。我认为该滑雪场建设项目对于山地旅游业的发展起到了良好作用。滑雪场的舒适环境将吸引大量游客到此观光休闲，不仅如此，项目的实施还创造了诸多工作岗位。"州长说。



州长表示，将对项目过程中遇到的施工问题提供帮助，包括汽车道路、电路、水路以及下水道系统的建设。



【编译：达娜】