第二届哈萨克斯坦-美国商业论坛在阿斯塔纳召开

哈通社/阿斯塔纳/5月16日-阿斯塔纳经济论坛来临之际， 第二届哈萨克斯坦-美国商业论坛16日在阿斯塔纳外交部大楼召开，论坛主题为"具有竞争力的哈萨克斯坦"。

政府第一副总理阿斯哈尔•马明、阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫、投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克、文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒、卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫、农业部、司法部以及信息和通讯部领导层代表、来自哈萨克斯坦和美国的50多家公司代表，包括美国海外私人投资公司（OPIC）、世界银行以及欧洲复兴开发银行（EBRD）的代表人员参加了此次会议。







阿斯哈尔•马明介绍了纳扎尔巴耶夫总统在今年1月对美国进行的正式访问期间，两国签署的协议以及其执行情况。此外，他还提到了旨在进一步改善哈萨克斯坦商业环境以及实现现代化、多样化和数字化目标的行动方针。











此届论坛由国际商务咨询委员会、哈萨克斯坦驻美使馆和哈萨克投资国有公司组织举办。会议就农产品加工业、医药、信息技术、金融和电影业双边合作以及哈萨克斯坦知识产权发展情况展开讨论。



在论坛框架内还举行了诸多双边会议。"Valmont Industries"、"AGCO-GSI"、"Global Beef"、 "Animart"等公司与我国农业部和农业企业代表举行了会议。



而美国的"辉瑞"、"美敦力"、"Ecolab"等医学领域的领导者对我国进行商业培训等表示了兴趣。



像"万事达"、"Autodesk"和"微软"等高科技公司也表示将参与我国国家经济数字化项目。



此外，"Comcast NBC Universal"公司首次前往我国，与哈方就电影业和娱乐领域的合作进行了谈判。



值得一提的是，第三届哈萨克斯坦-美国商业论坛将定于2019年在阿斯塔纳举行。



【编译：达娜】