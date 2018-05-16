哈萨克斯坦将强化对未成年人非法传教行为的监督力度

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）16日举行全体会议，就宗教工作和宗教协会相关法案进行讨论。

会上，宗教事务和社会组织管理部部长达尔汗•哈列塔耶夫表示，今后将简化地方宗教协会的登记手续。



据其介绍，根据法案，当拥有两人和两人以上成员的情况下，即可登记注册地方宗教协会。对涉及宗教领域的责任惩处，将分为9个等级，其中初次惩处级别为"行政警告"，将依据行政法典相关条款予以实施。



此外，新法案中将明确强调无论宗教信仰（含有宗教信仰和无宗教信仰）所有公民权利一律平等的条款。这也是哈萨克斯坦履行国际法律义务的体现。



部长指出，联合国人权事务委员会也对此提出了要求。目前，哈萨克斯坦有14.5%的人口认为自己属于无神论者或不可知论者。这些人的合法权益，必须得到与拥有宗教信仰者相同的法律保障。因此，法案将对原有法律的3项条款进行补充修改。



"新法案将强化针对向未成年人非法传教行为的监督力度。未经未成年儿童的父母或其他法定监护人同意，任何人不得向未成年人传教。"部长说。



根据会议全体讨论，《就宗教工作和宗教协会相关问题对哈萨克斯坦部分法律进行补充修改》法案获得马吉利斯一读通过。



【编译：木合塔尔·木拉提】