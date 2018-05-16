哈萨克斯坦与格鲁吉亚外交部签署合作协议

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫16日在首都阿斯塔纳会见格鲁吉亚副总理兼外交部长米哈伊尔·贾内利泽并签署两国外交部间2018-2019年合作项目文件。

阿布德拉赫曼诺夫在签署仪式结束后发表讲话时表示，格鲁吉亚代表团将出席于明天举行的阿斯塔纳经济论坛。此外，他还提到了会谈期间所提及的重要问题。



"此次会谈主要围绕政治、经贸、人文和文化等领域合作情况及发展方向进行了讨论，并就双方共同关注的国际和地区重要问题交换了意见。哈萨克斯坦与格鲁吉亚获得独立主权并成为了全球社会公认的国家及合作对象。去年是两国建交的25周年，这期间两国之间基于相互尊重及开放原则的传统友好关系得到了进一步加深。"外交部长说。

据他介绍，两国目前拥有开展各个领域相互合作的巨大潜力。此外，截至目前双方共签署了70多份合作协议。



阿布德拉赫曼诺夫还指出，格鲁吉亚是哈萨克斯坦在南高加索地区重要合作伙伴。两国之间的协议旨在加强哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的友谊与合作。哈萨克斯坦有意同格鲁吉亚进一步加强经贸、投资、农业、旅游以及人文等具有较大合作潜力的领域合作关系。

【翻译：冰山】