内陆发展中国家过境运输合作国际部长级会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月16日- 据投资和发展部消息，主题为"运输环节和贸易优化对实现可持续发展目标的影响" 的内陆发展中国家过境运输合作国际部长级会议16日在阿斯塔纳召开。

来自32个内陆发展中国家的运输和贸易部部长、联合国以及其他国际和地区性组织金融机构、私营部门代表、非政府组织、学术界和其他相关部门代表参加了此次会议。



会议讨论了内陆发展中国家在运输方面所取得的成就、运输发展机遇以及成功经验等。







投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克表示，目前世界上有48个内陆国，而这些国家却无法利用占全球贸易额90％以上的海上贸易方式。



同时，哈萨克斯坦正在增加对外贸易量，而这又体现了现代交通基础设施的指标。



目前，经哈萨克斯坦的中国商品15天左右就可到达欧洲， 2个月左右就可运往南海。



部长还表示，与哈萨克斯坦开展的各项工作符合2030年发展战略，可持续发展计划将推进发展中国家的发展前景。



"我们都知道，可持续交通运输是一个关键因素。因此，我们需要对过去两年里在发展中内陆国运输合作国际部长级会议中提出的建议和意见加以考虑。"部长说。



此外，会议还讨论加快实施世贸组织关于贸易便利化协议等相关问题。



值得一提的是，会议期间，各国代表签署了关于发展过境运输基础设施，改善道路基础设施，发展铁路运输、港口通道、内河航道、石油管道及航空运输的宣言。



【编译：达娜】