哈萨克斯坦呼吁立即停止在加沙地区的暴力行动

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦驻联合国代表团出席了日前在联合国总部召开的联合国安理会巴勒斯坦问题特别会议。

哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫在会上发言，强调指出，为镇压在以色列与加沙交界地带的抗议活动儿导致无辜平民出现伤亡的消息令人震惊和忧虑。



"哈萨克斯坦共和国呼吁国际社会迅速采取措施阻止造成大量平民伤亡的暴力行为。" 海拉特•奥马洛夫说。



哈萨克斯坦同时呼吁国际社会停止任何会激化以色列与巴勒斯坦之间问题的行为，保持耶路撒冷的历史现状。



常驻代表强调，"哈萨克斯坦在忠于联合国安理会和联合国大会及其决议的同时，将持续的、系统的为通过和平的政治对话方式解决中东问题的努力提供一切协助" 。



奥马洛夫还呼吁通过国际社会通过适当的外交手段，包括在政治、经济和环境以及国际新威胁领域的信任措施建立等方式，妥善解决巴勒斯坦建国和保障以色列安全的问题。



联合国人道协调厅表示，根据联合国核查的加沙卫生部提供的数据，昨天在以色列与加沙交界的围栏附近发生的抗议活动中，有58名巴勒斯坦人被以色列部队杀害。死亡人数包括六名儿童和一名卫生工作者。还有2700多人受伤，其中包括1300多因受到实弹攻击而受伤的人。以色列方面没有死亡报告，只有一名以色列士兵昨天因轻伤被送往医院接受治疗。



【编译：木合塔尔·木拉提】