萨金塔耶夫：哈萨克斯坦愿意与其他国家分享合作经验

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫16日出席哈萨克斯坦央行与国际货币基金组织之间的区域间会议并表示，哈萨克斯坦愿意与其他国家分享同国际货币基金组织之间的合作经验。

"哈萨克斯坦在与所有欧亚国家展开积极合作框架下奉行实现经济一体化的相关政策。加入欧亚经济联盟是实现国家经济多样化的关键举措。哈萨克斯坦支持发展"一带一路"战略，并愿意在其框架下进一步开展国际合作。为了达成这一目标以及为了将货物进入国际市场打造了一条短而经济可行的物流途径。哈萨克斯坦自2015年开始成为世界贸易组织的正式成员。这将使哈萨克斯坦成为中亚地区领导者及全球经济重要参与者创造新机遇。" 萨金塔耶夫说。





据总理介绍，目前中亚及高加索地区国家将社会经济发展、保障地区稳定、引资以及激励创新服务作为统一目标。



萨金塔耶夫表示，哈萨克斯坦坚持奉行平等的外交政策，国家和经济步入了第三个发展阶段。对此，纳扎尔巴耶夫总统明确了就发展基础领域、创业和生产性工作以及人力资本等方面的全新举措和具体工作指示。这将成为加强哈萨克斯坦的全球竞争力并有助于区域一体化的新政策优先事项。哈萨克斯坦愿意与中亚和高加索地区国家分享同国际货币基金组织之间的合作经验。





值得一提的是，哈萨克斯坦于1992年7月15日成为国际货币基金组织的一员。哈萨克斯坦央行目前正在同该组织在许多问题上展开了密切的合作。



【编译：冰山】