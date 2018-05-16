纳扎尔巴耶夫会见新加坡企业家王明星

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日在总统府会见旅店置业公司（Hotel Properties Limited）创始人、新加坡企业家王明星。

会谈中，双方就旅游领域合作和落实联合投资项目问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫指出，目前哈萨克斯坦与新加坡之间的友谊和合作伙伴关系处于较高水平。

"我们早已与新加坡有着良好的关系。此外，我与李光耀先生建立了多年的友谊关系。我还同贵国现任总理也保持着密切关系，我们在所有的国际会谈上举行会面，讨论进一步加深双边关系问题。"总统说。

总统表示，哈萨克斯坦希望进一步推动旅游业的发展，并谈及了加强阿斯塔纳旅游前景框架下进行的工作。

"您是酒店商界知名人士，并在全球各国工作过。阿斯塔纳是年轻的首都，我们希望将它成为旅游城市。因此，我们正在研究新加坡在这一领域走过的道路。"纳扎尔巴耶夫说。

王明星谈及关于其在哈萨克斯坦的第一次工作体验。

新加坡企业家还指出，在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，哈萨克斯坦不断的迅速发展，在发展道路中取得了巨大成就。

【编译：小穆】