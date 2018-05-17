布拉拜景区开始为今年旅游季做准备

哈通社/阔科舍套/5月17日 - 据阿克莫拉州政府消息，布拉拜度假区2018年夏季观光季游客接待筹备工作会议5月16日在阔科舍套市举行。

会议由州长马利克•米尔扎林主持，阿克莫拉州政府相关部分负责人、布拉拜国家公园管理部门及旅游行业代表出席了会议。



会议首先听取了布拉拜县县长哈纳特•卡拉沃洛夫的汇报。卡拉沃洛夫表示，近几年来，布拉拜旅游区基础设施建设发展迅速。今年年初，新建成可容纳70人的"Архей"疗养院已交付使用。此外，多个酒店、度假村、娱乐和文化设施项目交付在即。



县长还表示，当地计划进一步扩建和新建一批文化、娱乐和休闲设施，以应对不断发展的旅游业需求。



随后，布拉拜发展有限公司和耶勒斯公共事业联合会负责人分别在会上发言，就各自领域的情况进行了汇报。



根据会议讨论结果，州长要求各部门做好各自的工作，确保今年旅游季各项设施的完整运行和保障工作。州长还明确要求内务部门和紧急情况部门做好安全保障和防范游客落水及救护等方面的工作。



当天州长还视察了新近开馆的布拉拜历史博物馆和"草原"民俗村。



【编译：木合塔尔·木拉提】