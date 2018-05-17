纳扎尔巴耶夫总统：自上一届论坛以来我们目睹了世界发生的重大变化

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 纳扎尔巴耶夫总统17日出席在阿斯塔纳举行的2018全球挑战峰会，并就国际关系领域大国们所面临的问题发表个人意见。

"参与阿斯塔纳经济论坛逐渐成为一个很好的传统，在此向各代表们的光临表示感谢。阿斯塔纳经济论坛成为了全球经济投资和创新领域讨论重要话题的平台。自上一届论坛以来，我们见证了世界发生的重大变化。在此期间，出现了新的对峙、冲突，国家之间达成协议变得越来越困难，尤其是大国之间。经常发生对立、缺乏相互理解等现象。这对于国际社会来说，是非常复杂的时刻。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，对于这些困难有关的问题展开公平及客观地讨论对于国际社会来说具有重要意义。





"因此，本届论坛还旨在为全球挑战寻找有效应对措施，同时还吸引了该领域的专业人员。我们迫切聆听他们的建议，并将其得到落实。" 总统说。



值得一提的是，第11届阿斯塔纳经济论坛将于5月17-19日期间在阿斯塔纳举行。本届论坛预计将讨论资源、机器人技术、人类变化、农业领域成就以及卫生等领域的热点问题。论坛吸引来自世界各国的近500名演讲者参与，参与者人数创造了历史新高。



【编译：冰山】