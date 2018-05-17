纳扎尔巴耶夫：人类社会正在迈入新的阶段

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫17日在阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会上表示，2007-2008年开始的大范围危机，可以被认为是发展的危机。

"2007-2008年间开始的大危机，抛开其他，完全可以被认为是发展的危机。今天在会场上放映的影片展示了人类社会发展的5大阶段，其中后两个阶段分别是资本主义和共产主义。如果仔细观察，正如分析家们所言，这一阶段的发展已经达到了顶点。我们已经看到，并了解到了这一点。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统称，现在国际社会正在迈入一个全新的新阶段。



"之前的每一个阶段，人类社会都经历了战火和牺牲。实际上，那些战争即使在今天，不是依然在中东地区、南部非洲国家蔓延么？但是，通过Global平台，借助国际社会的共同参与，我们可以再不引起大灾变的前提下实现跨入新阶段的目标。"纳扎尔巴耶夫总统说。



根据此前报道，阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会Global Challenges Summit全体会议17日在阿斯塔纳市世博园会议中心举行，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。



第11届阿斯塔纳经济论坛为期三天，5月17-19日。



【编译：木合塔尔·木拉提】