阿斯塔纳经济论坛: 吉姆•奥尼尔谈亚洲消费者在全球经济发展中的重要性

哈通社/阿斯塔纳/5月17日-- 英国金融学家吉姆•奥尼尔在2018全球挑战峰会上讲述世界经济发展状况。

"有人问我世界经济发展的基础是什么，我的答案是：客户。而在这方面，亚洲消费者更是起到了重要作用。例如，2010年，全球GDP增长率达到3.7%。该数据相比十年前并没有显著增长。但是，现在，让我们来估算一下十年后的增长情况。"他说。



奥尼尔表示，过去十年中，中国和美国的经济总量在世界排名中大跨步前进。



"据我估算，全球美元汇率变化的84％与美国和中国经济有着直接关系。而这部分股份大多属于美国、中国和印度。欧盟、俄罗斯和巴西的增长率较低。现在让我们预估一下，未来十年内，美国和中国的经济增长率将达到35％。欧盟将占该份额的四分之一，而巴西、俄罗斯和印度则占5％。那么欧盟、巴西和俄罗斯能否恢复其增长步伐？"他说。



"我认为，美国此次选择的全球有效途径将带来积极影响。中国一直是一个具有高度经济补贴的国家。目前所有的增长指标都基于消费者。值得一提的是，全球经济增长的20％来自中国消费者。例如，比起美国，史蒂夫•沃兹尼亚克的苹果公司向中国出售的iPhone数量更多。中国人口的20%（26000万人）就已经是英国总人口的四倍，这当然也影响了经济的发展。" 奥尼尔说。



【编译：达娜】