欧亚经济联盟同中国签署经贸合作协议

哈通社/阿斯塔纳5月17日 -- 阿斯塔纳经济论坛框架下，欧亚经济联盟17日同中国签署经贸合作协议。

据了解，第一副总理阿斯哈尔•马明代表哈萨克斯坦签署协议。此外，同时签署协议的各国代表还包括亚美尼亚副总理季格兰•阿维尼扬、白俄罗斯第一副总理瓦西里•马秋舍夫斯基、中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应、吉尔吉斯斯坦副总理扎米尔别克•阿斯卡洛夫、俄罗斯副总理德米特里•科扎克以及欧亚经济委员会执委会主席季格兰•萨尔基相。





值得一提的是，阿斯塔纳经济论坛框架下17日上午还签署了一份协议，该协议旨在欧亚经济联盟与伊朗建立临时自贸区。双方就未来三年内对多个商品减少海关关税达成共识。



"实际上，欧亚经济联盟在成立初期就考虑同中国展开经贸合作。因为，中国是世界最大经济体之一。五年前，中国开始着眼于满足国内市场需求。这意味着给我们的企业家带来了更多机遇。协议并未提及海关关税问题，然而明确了开展相互合作的主要道路。目前欧亚经济联盟与中国之间的相互贸易额达到了1000亿美元，而联盟对中国的出口增长了40%。" 萨尔基相说。





根据此前报道，根据欧亚经济联盟与伊朗建立临时自贸区的协议，哈萨克斯坦102种出口商品可享受关税优惠，其中包括牛肉、羊肉、酥油、鹰嘴豆、豌豆、小扁豆、大麦、大米、植物油、通心粉、糖果、轨道产品以及电池等产品。与此同时，伊朗向欧亚经济联盟成员国出口的商品主要包括椰枣、无花果、葡萄干、真虾下目、橙子、柠檬、莱檬等物品可享受近10%的关税优惠，而苹果、黄瓜、西红柿等商品只有在固定季节（11月和3月）享受优惠关税。



【编译：冰山】