苹果联合创始人分享其创业历程

哈通社/阿斯塔纳/5月17日-苹果联合创始人史蒂夫•沃兹尼亚克在2018全球挑战峰会上分享了其创业历程。

"上学期间，我比较擅长数学和科学类学科。那时我对数字化还一无所知，计算机也并没有普及到每个人的生活在。我非常渴望做些事情。我当时就问自己，如何才能将小小的芯片添加到电脑中呢。"他说。



他表示，他当时就明白任何电脑都可以在两年内被设计出来。



"后来，我开始研究设计世界上最受欢迎的装置，并开办计算机俱乐部。我开始慢慢学习制作视频游戏。此外，我们还决定创建一个高校网络，但是我们没有资金。在俱乐部里，教授们也和我们一起讨论了该社会项目。我们非常希望设计出一台功率高、速度快且简单易用的计算机。" 沃兹尼亚克说。







他表示，就在那时候，乔布斯也加入了他们的俱乐部，但那时谁都还不认识他。



"史蒂夫对该计划表现出极大的兴趣。我提出将该项目出售给惠普，而他们也能够开发出第一台使运行速度提高五倍的工程计算机。但后来因为种种原因，我们决定自己创办苹果公司。就这样，我们的公司慢慢强大了前来。"他说。



他还在演讲中提及首次成功编程并得到电脑正确回应时的喜悦心情。







【编译：达娜】