阿里法拉比国立大学开设潘基文学院

哈通社/阿斯塔纳/5月17日- 阿里法拉比国立大学今日开设以潘基文命名的可持续发展学院。

该大学校长哈里穆哈伊尔•穆塔诺夫在阿斯塔纳经济论坛活动框架内介绍了该学院的主要工作方向。



他表示，潘基文在担任联合国秘书长一职时，曾为联合国的发展做出了巨大贡献，联合国的全球项目得到了推动。



据了解，阿里法拉比国立大学成为联合国"学术影响力"项目成员，获得了该项目管理权，并为包括G-Global平台在内的许多国际平台实施可持续发展的目标作出了重大贡献。



"前联合国秘书长潘基文是联合国‘学术影响力'全球倡议的大力支持者。我们衷心感谢他所提供的帮助。"校长说。







"我非常荣幸能够与阿里法拉比大学展开合作。作为可持续发展学术界的全球协调员，该大学所完成的各项工作受到了联合国的高度评价。该大学是推动联合国千年发展目标的领导者。此外，该大学的联合国"学术影响力"项目管理权延长至了2020年，这也体现了联合国的信任和期望。" 潘基文表示说。







会面期间，穆塔诺夫和潘基文还签署了关于宣传阿里法拉比国立大学可持续发展学院相关工作的合作意向书。



"我们很高兴在哈萨克斯坦的大学开设了可持续发展学院。我们的合作又向新的水平迈进了一部，这在联合国和国际社会在解决全球人类问题方面起到了重要作用。" 来自韩国延世大学的代表说。







【编译：达娜】