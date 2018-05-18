欧洲投资商有意投资布拉拜山地滑雪场项目

哈通社/阔科舍套/5月18日 - 欧洲大型投资商对在布拉拜投资山地滑雪项目充满兴趣。

据阿克莫拉州政府消息，州长玛力克•穆尔扎林17日同国际PGI Management管理公司执行总裁乔安•维拉多马特（Joan Viladomat）举行会晤。



会谈中，双方就2018年6月在布拉拜滑雪场项目预定开发区实施实地考察一事达成了协议。



PGI公司专业团队将与当地政府代表共同实施考察。



州长在会上强调，该项目已经吸引了大量欧洲投资商的关注。



"我们的团队将提供经营理念、项目建设方案、技术保障、相关项目与本地文化相结合的具体方案、商业开发和发展计划等服务。我们在15个国家从事相关领域的工作。" PGI公司执行总裁维拉多马特说。



PGI Management管理公司是致力于滑雪和山地度假业务的国际行业领导者。60多年滑雪胜地运营管理的专业经验，滑雪胜地运营方面，全球排名第一；管理资产达40多亿美元；拥有专业咨询和运营顾问800余名；业务遍及四大洲，15个国家以上；其独立开发运营的安道尔Grandvalira滑雪场每年售票达220万余张。



【编译：木合塔尔·木拉提】