世界贸易组织副总干事谈哈萨克斯坦在国际舞台中的重要地位

哈通社/阿斯塔纳/5月18日-世界贸易组织副总干事艾伦•沃尔夫在阿斯塔纳经济论坛上发表演讲时表示，哈萨克斯坦为许多国家树立了良好的榜样。

"为什么那么多国家都想加入世贸组织？组织成员国的经济具有多样性。中国是其中的经济大国。而像老挝这样的土地面积小的国家也已建立了自己的经济模式，并在世贸组织的支持下，实现了融入全球经济的目标。" 沃尔夫表示说。



他表示，利比里亚和阿富汗也于2015年成为世贸组织新成员。尽管利比里亚发生了内战，爆发了埃博拉疫情，阿富汗也持续发生内部矛盾，但它们一直在为加入该组织开展各种工作。



"哈萨克斯坦为发展其经济付出了许多努力。2015年，该国人均GDP较1996年相比大幅增长，从1300美元增至14000美元，这是非常巨大的进步。因此，世贸组织对其提供了支持，正式列入哈萨克斯坦为组织新成员。而中国的情况相对复杂。加入组织时，中国对数以万计的法律法规进行了修改。任何大型经济体之间都会有些许摩擦，但我相信这些摩擦有朝一日将得到解决。"他说。



沃尔夫还表示，目前，世贸组织共有164个成员。而不久后，另外2个国家也将加入该组织。



"哈萨克斯坦加入该组织的过程并不容易，为此，纳扎尔巴耶夫总统亲自整理和参与了关于加入本组织的相关文件及谈判。"他说。

最后，沃尔夫谈到了我国在当代国际舞台中的重要地位和作用。



"哈萨克斯坦已成为举办各类国际活动的最佳平台。因为，哈萨克斯坦与所有国家和平相处，与中国、俄罗斯、美国和欧盟都建立了友好合作关系。此外，哈萨克斯坦在加强世界经济一体化上起着重要作用。在我看来，哈萨克斯坦为许多国家树立了良好的榜样，在短时间内发展迅速。哈萨克斯坦的经验为乌兹别克斯坦和白俄罗斯等许多国家的发展提供了帮助。"他说。











【编译：达娜】