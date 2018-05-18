哈萨克斯坦大使向爱尔兰总统提交国书

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻大不列颠及北爱尔兰联合王国兼爱尔兰共和国特命全权大使叶尔兰•伊德里索夫18日向爱尔兰总统麦克·希金斯提交国书，并转达了纳扎尔巴耶夫总统的热情问候。

国书提交仪式后举行的会谈中，双方就经贸、投资、IT行业、数字化、创新发展和教育领域的合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦大使向爱尔兰总统介绍了哈萨克斯坦正在落实的经济和政治领域改革项目、纳扎尔巴耶夫总统的《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文主要内容、阿斯塔纳国际金融中心工作，以及世博会期间成立的"绿色"技术科技园和国际IT创新科技园工作。

希金斯指出，在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，哈萨克斯坦得到了快速发展。此外，他还高度评价了哈萨克斯坦在加强国际和平及安全领域的作用。

访问框架下，伊德里索夫还同爱尔兰外交部总秘书长尼尔·贝尔杰斯、该国外交部联合国协调员斯米特和爱尔兰商界代表举行会谈。

会谈中，伊德里索夫就爱尔兰在哈萨克斯坦竞选联合国安理会非常任理事国时提供的支持表示感谢，并就哈放在安理会进行的有效工作进行了介绍。

【编译：小穆】