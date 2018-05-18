联合国顾问：纳扎尔巴耶夫总统的五大趋势对于全球社会意义重大

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 联合国开发计划署高级战略顾问本•斯利18日就纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳经济论坛公布的5大趋势发表个人意见。

"努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在阿斯塔纳经济论坛公布的五大趋势对于哈萨克斯坦、美国、中国、俄罗斯以及所有国家意义重大。因为它们将对哈萨克斯坦及其他国家起到巨大的影响。这是一个非常特殊的问题，其涉及政府和企业面临的任务。这对我们也很重要， 我们也将关心这一问题。" 本•斯利说。



联合国开发计划署高级战略顾问认为，哈萨克斯坦正在远离对自然资源的过分依赖。



"正如纳扎尔巴耶夫总统指出的那样，我认为最重要的不仅仅是石油和天然气生产，还包括过渡基于人力资本的经济发展的新阶段。不仅地下，人们的能力具有重要意义。这是我们及世界经济的未来。同时，经济现代化问题也具有重要意义。"他说。



另外，联合国代表还谈到五大趋势中的全球劳动力市场问题。



"最重要的是知识和教育，这不仅指向年轻人。英文有句话‘life long learning'，甚至在我年龄段的人们也可以掌握新知识，新专业。我认为，这是哈萨克斯坦和世界其他国家保障未来竞争力的基础。这也是主要趋势中最重要的一点。" 本•斯利说。



【编译：冰山】