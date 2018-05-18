前英国贸易和投资部部长谈阿斯塔纳国际金融中心在中亚地区的地位

哈通社/阿斯塔纳/5月18日-前英国贸易和投资部部长弗朗西斯•莫德(Francis Maude)谈阿斯塔纳国际金融中心未来在中亚地区的重要地位。

"我们目睹了金融中心的迅速发展。上个世纪八十年代，我在玛格丽特•撒切尔政府担任部长，负责伦敦金融市场的监管工作。当时，我想告诉人们伦敦是最大的国际金融中心。但如今，金融中心的数量也在日益增长，对市场和金融服务的需求越来越大。因此，建设有效的国际金融中心非常重要。"他说。

莫德表示，世界各国也正在努力为投资者创造最舒适投资环境。



"投资者需要什么？他们需要能够从中获取利益的公司。同时，他们也会观察投资地区的法律法规以确保其权利不被侵犯，并寻找能够创造安全环境的监管机构以避免官僚主义。因此，我认为阿斯塔纳国际金融中心的发展是合理的战略措施。"他说。



莫德还表示，全球经济重心开始向亚洲移动。



"当然，迪拜、新加坡和伦敦都是知名的国际金融中心。然而，该中心却是中亚地区的首个国际金融中心，这将为中亚地区的快速发展带来可能性。此外，阿斯塔纳提高了英语的地位，这也是他们所迈出的非常正确的一步。因此，阿斯塔纳的地理位置和金融中心的适时开放为其发展奠定了良好基础。"他说。



【编译：达娜】