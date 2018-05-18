帕拉格•康纳：城市独立性未来将得到增强

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 新加坡国立大学亚洲与全球化研究中心高级研究员帕拉格•康纳18日在阿斯塔纳经济论坛框架下举行的城市发展研讨会上表示，城市独立性未来将得到增强。

"到2050年，地球人口可能会达到100亿人。在这方面，我们将面临如何合理规划城市建筑这一问题。如果我们看看大量人口向城市迁移的趋势，那就标志着我们需要关注均衡、协调等相关工作。其中包括，哪个城市会得到发展；向哪方向引导资源；城市们的发展速度将有多快等问题。至于另外一个趋势，城市们将对其自我管理，城市的自治能力将更为显著。此外，城市有可能拥有更多权力并监督其资源。" 康纳说。



康纳认为，单个领域发展在城市获得"智慧城市"或"未来之城"地位发挥着重要作用，因此需要Google这样的公司。



"城市应保障退休人员们的社会可及性。因此，我们需要建造经济适用的住房设施，并关注人们的工作和生产力。当然，在这一方向大部分城市所做的工作效率并不高。然而在城市发展方面有很多优秀的经验，例如像阿斯塔纳，曾作为小城市并得到了快速发展。" 康纳说。



【编译：冰山】