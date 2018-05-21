纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》一书介绍仪式在圣彼得堡举行

哈通社/阿斯塔纳/5月21日 -- 据哈萨克斯坦首任总统基金会新闻处消息，纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》一书介绍仪式近日在俄罗斯圣彼得堡国立大学举行。

消息称，哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特•麦米、哈萨克斯坦首任总统基金会执行副总裁伊戈尔•罗戈夫、司法部副部长阿兹莫娃、圣彼得堡国立大学校长科罗巴切夫以及当地文化领域功勋人士出席该活动。



首任总统基金会执行副总裁罗戈夫表示，该书讲述了哈萨克斯坦稳定发展之路的主要历程，纳扎尔巴耶夫总统的著作将成为后辈们去学习并取得新成就的有利工具。



活动框架下，圣彼得堡国立大学内还举行了题为"阿斯塔纳-伟大草原的珍珠"照片展。期间，在场参观者们观赏到了关于首都阿斯塔纳的60张珍贵照片。



另外，首任总统基金会执行副总裁罗戈夫出席了第三届圣彼得堡国际法律论坛并就"现代都市主义法律规制：大都市可能面临的社会挑战与发展前景"主题发表讲话。



最后，罗戈夫还向各代表们就哈萨克斯坦首都迁移，首都经济、科学和文化潜力发展以及即将到来的20周年庆典活动进行了介绍。



【编译：冰山】