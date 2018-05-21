哈通社/阿斯塔纳/5月21日 -- 哈萨克斯坦工会联合会副主席叶尔兰•萨伊若夫21日在题为"中亚国家之间的社会劳动关系：分析与前景"的圆桌会议上表示，哈萨克斯坦计划建立外籍劳工工会。

萨伊若夫表示，哈萨克斯坦工会联合会在纳扎尔巴耶夫总统的五大社会举措框架下正在着手开展国际合作问题。五大社会举措的主要方针之一在于发展社会劳动关系。在此基础上，哈萨克斯坦目前正同中亚国家开展经济一体化进程。



据他介绍，哈萨克斯坦与中亚国家之间的年货物流通量达到了36亿美元。此外，共有4000多家中亚国家资本企业在哈萨克斯坦运营。



萨伊若夫还表示，哈萨克斯坦是中亚国家劳工产品进出口国。因此，保护外籍劳工们的法律利益，并按照哈萨克斯坦相关法律对其提供社会化服务具有重要意义。



消息称，此次圆桌会议还将深入探讨在哈萨克斯坦建立外籍劳工工会问题。



萨伊若夫表示，此次圆桌会议主要目标在于同中亚国家展开联合工作，为保护在哈外籍劳工利益建立相关委员会并成立外籍劳工工会。这一举措符合国际经验，例如在欧洲运营的外籍劳工工会。



据了解，参加此次圆桌会议的代表包括中亚国家工会代表、哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员、哈萨克斯坦劳动和社会保障部代表、劳动分析人士以及知名经济学家们等。



【编译：冰山】