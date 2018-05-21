“哈萨克斯坦和俄罗斯--永恒的友谊！”展览在莫斯科开幕

哈通社/阿斯塔纳/5月21日-致力于哈俄建交25周年的"哈萨克斯坦和俄罗斯--永恒的友谊！"展览今日在莫斯科国家杜马开幕。

马吉利斯议长努尔兰•尼格马图林和俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金出席开幕仪式。



尼格马图林表示，展览将介绍哈萨克斯坦和俄罗斯建交25年的历史。基于纳扎尔巴耶夫总统和普京总统的坚定政策，哈俄两国成为最亲密的兄弟，成为了国际合作的榜样。议会间关系在此方面也发挥着重要作用。



沃洛金表示，此次展览展示了两国合作的巨大潜力。马吉利斯与国家杜马之间的合作项目对两国的友好关系至关重要，特别是，对于两国领导人之间达成的协议以及立法进程中发挥了重要作用。







此次议会展示了20世纪初俄罗斯国家杜马的工作及相关图片，并展示了两国在第二次世界大战时期、土地开垦时期、以及在拜科努尔航天级的首次发射飞船时的历史回忆。



此外，展会还展示了关于两国建交时期的照片回忆录。例如，纳扎尔巴耶夫总统在与俄罗斯总统会晤期间签署重要战略文件等。



同时，阿斯塔纳的发展历史图片也吸引了众多参展者的眼球。











































【编译：达娜】