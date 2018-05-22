中国发射中继卫星探索月球

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 - 本周一早些时候，中国发射了一颗中继卫星，以便在地球和计划中的嫦娥四号月球探测器之间建立通信联系。

根据中国国家航天局（CNSA）的报道，这颗被称呼为"鹊桥"号的中继卫星，由一枚长征四号丙运载火箭搭载，于21日上午5:28时从中国西南部的西昌卫星发射中心发射升空。



长征四号丙运载火箭飞行25分钟后，星箭分离，将"鹊桥"直接送入近地点高度200公里，远地点高度40万公里的预定地月转移轨道，卫星太阳翼和中继通信天线相继展开正常。



后续，"鹊桥"将经中途修正、近月制动和月球借力，进入月球至地月拉格朗日L2点（简称地月L2点）的转移轨道，通过3次捕获控制和修正后，最终进入环绕地月L2点的使命轨道，地月L2点是卫星相对于地球和月球基本保持静止的一个空间点。



新华社报道指出，这是世界首颗运行于地月L2点的通信卫星，将为2018年底择机实施的嫦娥四号月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信。



如果中国成功令嫦娥四号探测器在月球背面登陆，将是人类第一次月球背面探索任务。



当天的发射是长征系列运载火箭第275次发射。



值得一提的是，中国近年来正在不断推进其充满雄心的太空计划，包括在明年建立自己的空间站。



【编辑：木合塔尔·木拉提】