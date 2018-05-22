哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦商业论坛在奇姆肯特举行

哈通社/奇姆肯特/5月22日 -- 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦商业论坛22日在南哈萨克斯坦州首府奇姆肯特举行。

论坛框架下，哈乌两国还举行了商务理事会第一次会议。

南哈州企业家协会主办的会议就推动联合商务项目和加强投资项目合作问题，以及进出口产品进入第三国市场问题进行了讨论。



哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使叶热克•沃帖穆巴耶夫、乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使萨伊迪克拉姆•尼亚孜霍扎耶夫、哈萨克斯坦投资和发展部副部长哈伊尔别克·吾斯肯巴耶夫、乌兹别克斯坦外贸部副部长索黑布·萨伊夫纳扎尔沃夫、南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫和乌兹别克斯坦经贸和工业协会主席阿德哈姆·伊克拉姆，以及两国400多名企业家代表出席了会议。



南哈州州长指出，今天的会议将进一步加强哈乌兄弟两国经贸合作关系。







图伊梅巴耶夫说："乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区重要的合作伙伴国家之一。去年，双边贸易增长30%，达20亿美元。此外，两国元首日前就2018年的双边贸易额增加至30亿美元，而截至2020年前增加至50亿美元达成了共识。今天的论坛将有助于有效落实这一共识。"



数据显示，2018年一季度，南哈州与乌兹别克斯坦之间的贸易总额达1.257亿美元。其中，出口额为7310万美元，进口额为5250万美元。

据了解，会议还就哈乌两国联手进入中国和欧亚经济联盟市场问题进行了讨论。论坛框架下，两国企业家代表举行了B2B形式会谈。

【编译：小穆】